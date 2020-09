Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall an der Stresemannallee

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Freitag (18.09.) kam es in Neuss-Hammfeld an der Stresemannallee / Ecke Willy-Brandt-Ring zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Düsseldorfer gegen 15:40 Uhr die Stresemannallee in Richtung Düsseldorf. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Skoda. Er fuhr auf den an der Ampel wartenden VW eines 58-jährigen Dortmunders auf. Dessen Wagen wurde zusätzlich auf den vor ihm stehenden Ford eines 53-jährigen Neussers aufgeschoben. Der Dortmunder wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Düsseldorfer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurden beide Linksabbiegerstreifen sowie ein Fahrstreifen in Richtung Düsseldorf gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell