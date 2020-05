Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnung

Haselünne (ots)

Vergangene Nacht gegen 00:45 Uhr sind drei bisher unbekannte maskierte Täter in eine Wohnung an der Petersilienstraße in Haselünne eingebrochen. Der Bewohner befand sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung und konnte sich über ein Fester auf ein Abdach retten. Hier rief er nach Hilfe, woraufhin die Täter aus der Wohnung flüchteten und ein Nachbar die Polizei alarmierte. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet. Die Hintergründe der Tat sind bisher ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/955820, zu melden.

