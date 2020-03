Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200322.1 Appen: Einstweilige Unterbringung angeordnet (Folgemeldung zu 200320.1)

Appen (ots)

Im Fall des 63-Jährigen, der am vergangenen Donnerstag in Appen durch das Beschädigen einer Gasleitung in seinem Wohnhaus Menschenleben gefährdet hat, ordnete ein Richter am Amtsgericht Itzehoe am Freitagnachmittag die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten an. Es besteht der Verdacht des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

