Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen

Korschenbroich (ots)

Am Samstag, 19.09., gegen 13:27 Uhr befuhr ein 70-jähriger Korschenbroicher mit seinem PKW die Nordstraße in Richtung Hochstraße. Im Bereich der Eisenbahnunterführung überholte er einen vorausfahrenden PKW und übersah dabei eine entgegenkommende 18-jährige Korschenbroicherin, welche die Hochstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es besteht keine Lebensgefahr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

