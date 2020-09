Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei schließt medizinischen Notfall nicht aus

Korschenbroich (ots)

Am Freitag (18.9.), gegen 11:55 Uhr, kam es auf der Landstraße 382 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto die L381 zwischen den Ortschaften Korschenbroich und Herrenshoff in Richtung Viersen. Nach Zeugenangaben geriet die Seniorin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die Seniorin erlag, trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen, ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ein Abschleppdienst entfernte die drei beschädigten Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt. Das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte bei der Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

