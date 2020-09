Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss, Neuss, Korschenbroich, Dormagen (ots)

Am Donnerstag (17.09.) kam es in Neuss-Erfttal "Am Derikumer Hof" zu einem Wohnungseinbruch. In der Zeit von 21 bis 21:30 Uhr, verschafften sich ungebetene Gäste, durch Aufhebeln einer Balkontür, Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Informationen Schmuck.

Auch in Korschenbroich waren Einbrecher unterwegs. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Schloßstraße im Ortsteil Liedberg. Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Hausinnere. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Samstag (18./19.09.), von 11 bis 14:30 Uhr.

Ebenfalls zwischen Freitag und Samstag, jedoch von 14 bis 3 Uhr, stiegen Einbrecher durch ein Fenster in ein Haus an der Fuchsstraße in Korschenbroich ein. Auch hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der Polizei liegen noch keine Angaben über das Diebesgut vor.

Am Samstag (19.09.), zwischen 19 und 23:20 Uhr, war ein Reihenhaus in Dormagen an der Hoeninger Straße das Ziel von Einbrechern. Gewaltsam gingen die Täter die Terrassentür an und gelangten somit in das Hausinnere. Mehrere Zimmer wurden auf der Suche nach Bargeld oder Schmuck durchwühlt. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit Spuren aus. Wer zu den oben genannten Zeiträumen an oder in der Umgebung der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz: Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab. Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, denn Einbrecher kennen jedes Versteck. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber - geschlossen werden, schließlich wollen Sie ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu überwinden. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie einen Türspion und / oder Sperrbügel (Türspaltsperre).

