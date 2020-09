Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Sattelzugmaschinen - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss-Uedesheim (ots)

Zwischen Samstag auf Sonntag (19./20.09.), in der Zeit von 14 bis 21:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatzgelände an der Fuggerstraße in Neuss-Uedesheim zwei Lastkraftwagen. Sie stahlen die dort abgestellten weißen Sattelzugmaschinen vom Typ DAF XF530. Die LKW hatten die Kennzeichen W-SO 11 und W-SO 24. Oberhalb der Windschutzscheiben steht bei beiden Fahrzeugen in blauer Schrift der Firmenname "Keyser".

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 14) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

