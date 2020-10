Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beschädigtes Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Ein Schaden in Höhe von ca. 200EUR verursachte eine bisher unbekannte Person, die im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ein parkendes Fahrzeug in Höhe der Zweibrücker Straße 123 beschädigte. Schäden wurden am rechten Außenspiegel sowie an der rechten, hinteren Radkappe festgestellt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Tel.-Nr. 06331/520-0 oder E-Mail-Adresse pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.(pips)

