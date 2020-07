POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 25.-26.07.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen. Der Polizei wurde bislang von drei Diebstählen berichtet. Diese ereigneten sich in der Wilhelm-Busch-Straße und in der Graf-Stauffenberg-Straße.

Essen - Sachbeschädigung

Im Kastanienweg in Essen wurde in der Zeit von Freitag 19:30 Uhr bis Samstag 09:30 Uhr ein Jägerzaun beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 250 Euro.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 12:50 Uhr stoppte eine Streife der Polizei eine 60-Jährige Cloppenburgerin, welche mit ihrem Fiat auf der Frauenburger Straße in Cloppenburg unterwegs war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 2,49 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, stellte den Führerschein der Frau sicher und ließ eine Blutprobe entnehmen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 22:45 Uhr stoppte eine Streife der Polizei einen 16-Jährigen aus Vrees, der mit seinem Kleinkraftrad die Peheimer Straße in Molbergen befuhr. Da er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte und das Fahrzeug nicht versichert ist, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Osterstraße im Bereich der Kreuzung mit der Hagenstraße. Ein 40-jährriger Bochumer, der mit seinem VW die Osterstraße stadtauswärts befuhr, missachtete das Rotlicht der Lichtsignalampel und prallte infolge dessen mit einem VW Passt eines 40-jährigen Cloppenburgers zusammen, welcher aus der Hagenstraße auf die Osterstraße abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

