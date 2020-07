Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./25.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Strücklingen - Einbruchdiebstahl in Werkstatt Am 25.07.2020, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr kam es in der Rudolf-Diesel-Straße in 26683 Saterland zu einem Einbruch in eine Kfz-Verwertungsfirma. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Lagerhalle. Dort wurden mehrere Katalysatoren entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498-2111 entgegen.

