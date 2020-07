POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 24.-25.07.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstag gegen 02:40 Uhr kommt es vor dem Life in Cloppenburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier 19-jähriger Männer aus Cloppenburg. Der Täter schlug ihnen mit der Faust ins Gesicht und entkam im Anschluss unerkannt.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 12:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Löningen einen 57-Jährigen aus Löningen, der mit seinem Ford auf der Löninger Straße in Lindern fuhr. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Schweriner Straße in Cloppenburg. Ein vor dem Haus Nr. 6 geparkter PKW Ford Fusion wurde durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall

Auf der Menslager Straße im Kreuzungsbereich Postdamm in Löningen kam es am Freitag gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei bog ein 18-jähriger Lastruper mit seinem Ford Ranger vom Postdamm auf die Menslager Straße ab und verschätzte sich mit der Geschwindigkeit eines in Richtung Löningen die Menslager Straße befahrenden 22-jährigen Löningers mit seinem Mitsubishi Colt. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden eine 14-jährige Steinfelderin und eine 17-Jährige aus Ahlen in dem Ford leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 17:30 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße in Emstek. Ein 31-jähriger Lohner befuhr mit seinem Mazda die Lange Straße in Richtung Drantum. Ihm entgegen kam ein 22-jähriger Emsteker mit seinem Opel Corsa. Der 22-Jährige beabsichtigte nach links in die Straße Zum Gogericht abzubiegen und übersah dabei den ihm entgegenkommenden Mazda. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Cloppenburg - Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten

Es sollte eigentlich eine normale Kontrolle werden. Doch eine 19-jährige Cloppenburgerin zeigte sich wenig einsichtig. Was war passiert? Ein Polizeibeamter befuhr am Freitag gegen 12:10 Uhr mit einem Streifenwagen die Bahnhofstraße in Cloppenburg. Als ihm in Höhe der "Beckermann-Kurve" eine junge Frau auf dem Fahrrad auffiel, die mit ihrem Handy hantierte, sprach er sie an. Davon ließ sich die junge Frau jedoch nicht beirren und setzte ihre Fahrt fort. Zuvor beleidigte sie den Beamten jedoch noch und fuhr weiter in die Fußgängerzone. Dort wurde sie schließlich gestoppt und eine weitere Streife kam hinzu. Die junge Frau wurde nach ihren Personalien befragt, woraufhin sie wieder massiv ausfallend wurde. Zudem versuchte sie, sich zu entfernen und musste festgehalten werden. Dabei verdrehte sie einem der Beamten einen Daumen und warf mit einem Fahrrad nach den Beamten. Die Polizei leitete daraufhin gleich mehrere Verfahren gegen die Frau ein. Zunächst ist da der Handyverstoß, dann die Beleidigungen, der tätliche Angriff und zu guter Letzt auch noch ein Verfahren, weil sie zunächst falsche Personalien angegeben hatte.

