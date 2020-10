Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Polizei Pirmasens (ots)

Am 09.10.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Straßen Am Häusel und der Rodalber Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Frau hatte die Vorfahrt eines 26-jährigen PKW-Fahrers, der die Rodalber Straße in Richtung Rodalben befuhr, missachtet. Beide Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell