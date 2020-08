POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall am Freitag

Polizei Steinfurt

Am Freitagmorgen (07.08.2020) sind auf der Kreuzung Emsdettener Straße (L 590)/Ostendorfer Straße (L 559) zwei PKW zusammengestoßen. Dabei wurden eine 22-jährige Autofahrerin schwer und eine zweite, 61-jährige Fahrerin leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 06.10 Uhr fuhr die 22-jährige Autofahrerin auf der Ostendorfer Straße aus Richtung Nordwalde kommend. An der Kreuzung, die sie geradeaus überqueren wollte, hielt die Nordwalderin ihr Fahrzeug nach Zeugenangaben zunächst an. Als sie in dann in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit einem in Richtung Emsdetten fahrenden Wagen. Dieser wurde von einer 61-jährigen Steinfurterin gefahren.

