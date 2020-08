Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots)

Auf der Kreisstraße 71 im Bereich Waltrup ist am Donnerstagabend (06.08.2020) eine Autofahrerin verunglückt. Die 54-jährige Frau aus Billerbeck erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW wurde vollkommen beschädigt. Der Totaschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der PKW überfuhr ein Verkehrszeichen, das ebenfalls vollkommen beschädigt wurde. Hier wird der Schaden mit 1.000 Euro angegeben. Den Schilderungen und Spuren zufolge war der PKW zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in den rechtsseitigen Straßengraben gefahren.

