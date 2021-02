Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Karambolage hinter Einsatzfahrzeug 1.2.21, 9 Uhr

Tuttlingen (ots)

Eine Karambolage mit drei Fahrzeugen hinter einem Einsatzfahrzeug der Straßenmeisterei hat am Montagmorgen zu einem Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von 15000 Euro geführt. Passiert ist das Ganze zwischen Nendingen und Tuttlingen, als die Mitarbeiter der Straßenunterhaltung einen Leitpfosten reparierten und ihr Fahrzeug mit Blinkleuchte auf der rechten Fahrspur abstellen mussten. Zwei Autofahrer hatten deswegen abbremsen müssen, was ein nachfolgenden 86-jährigen Opel-Fahrer zu spät bemerkt hat. Er prallte ins Heck des vor ihm fahrenden VW-Touran eines 52-Jährigen und beschädigte zudem auch noch den Golf einer 37-Jährigen. An dem Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, lösten beide Airbags aus. Der Senior wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der Strecke von der Polizei geregelt werden.

