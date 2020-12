Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Samstag, 12.12.20, kam es gegen 04:30 Uhr auf der Hohenborner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw stieß an der Einmündung Hagener Straße gegen einen Jägerzaun und einen Verteilerkasten und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien anzugeben. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die zu einem Pkw Audi gehören dürften. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

