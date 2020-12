POL-HM: Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt (Zeugenaufruf)

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt (Zeugenaufruf)

Bad Münder

Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Bad Münder am Freitag und Samstag die beteiligte Fußgänger verletzt worden; ein 49-jähriger Mann leicht und ein 81-jähriger schwer.

Der Unfall am Freitag ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt an der Süntelstraße. Der 49-jährige Mann ging als Fußgänger in dem Moment zwischen den Fahrzeugreihen entlang, als ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Schaumburg seinen geparkten Wagen startete. Hierbei rollte der Pkw nach vorn, erfasste den vorbeigehenden Fußgänger und klemmte diesen am Bein zwischen einen weiteren abgestellten Pkw ein. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Autowerkstatt wurde der rollende Wagen zurückgeschoben und der Fußgänger aus seiner misslichen Lage befreit. Dieser wurde mit Verletzungen am Bein durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurde ein 81-jähriger Fußgänger aus Bad Münder schwer verletzt. Der Senior wollte kurz nach 18.00 Uhr an der Angerstraße auf Höhe der katholischen St.-Johannes-Kirche die Fahrbahn überschreiten und wurde hierbei von einem Pkw Audi erfasst, der in Richtung Rahlmühler Straße von einem 34-jährigen Mann aus Bad Münder gelenkt wurde.

Der Senior wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Hannover gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Angerstraße auf Höhe der Unfallstelle gesperrt werden.

Zu diesem Verkehrsunfall sucht die Polizei Bad Münder Zeugen des Unfallgeschehens. Nach ersten Angaben des Audi-Fahrers sollen vor und hinter ihm weitere Fahrzeuge in Richtung Hamelspringe gefahren sein. Diese Autofahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Münder (Tel. 05042/9331-0) in Verbindung zu setzen.

