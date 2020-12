Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw sollte in Brand gesetzt werden (Zeugenaufruf)

CoppenbrüggeCoppenbrügge (ots)

In der vergangenen Nacht hatte ein bislang unbekannter Täter versucht, einen in einer privaten Grundstückszufahrt der Niederstraße (Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 442) abgestellten Opel Corsa in Brand zu setzen.

Die Spurensicherung des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bad Münder ergab, dass im Pkw-Innenraum Kraftstoff verschüttet wurde und als Brandbeschleuniger genutzt werden sollte. Trotz dieser Vorbereitung geriet der unverschlossene Pkw, vermutlich durch Sauerstoffmangel, nicht in Brand. Es kam nicht zum Vollbrand. Sitze und Innenverkleidungsflächen wiesen sogenannte Abbranderscheinungen auf und wurden durch die Flammen stark beschädigt; der Innenraum war verrußt.

Die Fahrzeugeigentümerin entdeckte den Schaden erst am heutigen Freitagmorgen.

Die Polizei Bad Münder ermittelt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in Tatortnähe zur Nachtzeit verdächtige Aktivitäten festgestellt oder im Bereich Niederstraße Personen mit einem Kanister oder anderen Behältnissen beobachtet haben.

Hinweise bitte unter Tel. 05042/9331-0 an das Polizeikommissariat Bad Münder.

