Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unterstützung einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei München

HamelnHameln (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden unterstützt die Fahndung der Polizei München, da es Hinweise gibt, dass sich das 15-jährige Mädchen eventuell im Bereich Hameln aufgehalten haben könnte:

Seit Mitte August 2020 wird eine 15-Jährige aus München vermisst. Sie war in einem Jugendhaus in München untergebracht und wurde zuletzt am Abend des Freitag, 14.08.2020, in München gesehen.

Intensive Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten bislang zu keinem konkreten Aufenthaltsort der 15-Jährigen. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie sich in Niedersachsen aufhalten könnte.

Aufgrund der Gesamtumstände wird nun in Absprache mit dem Stadtjugendamt von polizeilicher Seite aus eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert.

Beschreibung:

15 Jahre, weiblich, ca. 175 cm groß, ca. 52 kg schwer, scheinbares Alter um die 20 Jahre, dunkelbraune Haare

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthalt der 15-Jährigen machen können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 14, 80333 München, Ettstr. 2, Telefon: 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Link zur Fahndung

https://www.polizei.bayern.de/muenchen/fahndung/personen/index.html/322327

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell