Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf

HolzmindenHolzminden (ots)

Am 07.12.2020, in der Zeit von 20:05 - 20:15 Uhr kam es in der Wilhelm-Raabe-Straße in Holzminden zu einem Vorfall, zu dem Zeugen gesucht werden.

Nach Angaben einer 38-jährigen Frau aus Holzminden, habe diese zwischen der Fürstenberger Straße und der Fahrenbreite nach der Ampelkreuzung die Fahrbahn queren wollen. Als sie sich auf der Mitte der Fahrbahn befunden habe, sei ein Pkw aus Richtung der Ampelkreuzung auf sie zugekommen.

Anschließend habe der Pkw merkbar/hörbar beschleunigt und sei direkt auf sie zugefahren. Sie habe sich nur noch durch einen Sprung auf den Gehweg vor einem Zusammenstoß mit dem Pkw retten können. Hierdurch habe sie sich erheblich verletzt.

Bei dem Pkw könnte es sich um einen VW gehandelt haben, zum Fahrer konnten keine Angaben gemacht werden.

Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

