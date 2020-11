Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer in Supermarkt gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann randalierte am Mittwoch (04.11.2020) zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr in einem Supermarkt in der Saarlandstraße. Hierbei trat er einer Frau in den Unterleib. Als dies das Verkaufspersonal mitbekam, erteilten sie ihm ein Hausverbot, dem er nur widerwillig nachkam. Hierbei entbrannte ein Streit zwischen zwei Angestellten und dem Mann. Auch einer Angestellten trat er daraufhin in den Unterleib. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Angestellte wurde nur leicht verletzt. Die Polizei sucht zudem die Frau, die zu Beginn mit dem Unbekannten in Streit geriet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

