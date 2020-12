Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am Sonntag, 06.12.2020, gegen 19:05 Uhr, befuhren ein Honda Civic und ein blauer Opel Vectra mit 50 km/h hintereinander die Bundesstraße 1, Ortsdurchfahrt Groß Berkel, in Richtung Aerzen. Zwischen zwei Verkehrsinseln, die nur 300 Meter voneinander entfernt eingerichtet sind, versuchte der Opel-Fahrer über Sperrflächen und weitere Fahrbahnmarkierungen hinweg, den Honda zu überholen. Dabei sei es zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge gekommen. Unmittelbar vor der Verkehrsinsel sei der Vectra wieder abgebremst worden und habe sich hinter dem Honda eingeordnet. Der Honda-Fahrer habe nach dem Zusammenstoß angehalten und den Fahrer des Opel angesprochen. Dieser habe ihn jedoch nur beschimpft. Als der 34jährige Honda-Fahrer die Polizei rief, sei der Opel-Fahrer wieder in sein Fahrzeug gesprungen und in Richtung Aerzen davongefahren. Der Honda-Fahrer habe noch versucht, dem Opel zu folgen, aber in der Ortsdurchfahrt Aerzen den Sichtkontakt verloren und aufgegeben. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm bis ca. 180 cm groß, - osteuropäisches Aussehen, kräftige, stämmige Figur, habe mit russischem Akzent gesprochen. Der Opel Vectra sei blau gewesen und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Pkw ist sehr wahrscheinlich im Landkreis Hameln-Pyrmont zugelassen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Unfallverlauf geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Aerzen, Telefon 05154-7098815 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell