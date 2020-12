Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gewässerverunreinigung in Hamelspringe - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Bad Münder/HamelspringeBad Münder/Hamelspringe (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Bad Münder eine Gewässerverunreinigung im Ortsteil Hamelspringe gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben vermutlich im Bereich der Straße "Mühlenbreite" weiße Farbe durch einen Regenwasserkanal in die Hamel geleitet. Nach ersten Erkenntnissen sind bereits Fische durch die Verunreinigung verendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die zuständige Wasserbehörde des Landkreises sowie die Feuerwehr hinzugezogen. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Kanal zum Auffinden des genauen Tatorts mit Wasser gespült. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Münder unter 05042/93310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Marvin Klaß

Polizeikommissariat Bad Münder

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Pressestelle

Telefon: 05042/93310

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell