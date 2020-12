Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Rennradfahrer auf L423 von Pkw angefahren und schwer verletzt

Rollerfahrerin stürzt in Bakede

Bad Münder

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 15.10 Uhr, wurde auf der Landesstraße 423 zwischen Hasperde und Unsen ein Radfahrer von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt.

Der 84-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot aus Hameln befuhr die L 423 von Hasperde in Richtung Unsen. Hinter der Abzweigung nach Flegessen übersah er einen 54-jährigen Rennradfahrer aus Hameln, der auf der Landesstraße ebenfalls in Richtung Unsen fuhr. Der Pkw Peugeot erfasste das Rennrad und schleuderte dieses zusammen mit dem Fahrradfahrer in den Straßengraben.

Der 54-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der von ihm getragene Fahrradhelm wurde zerstört. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Hameln mit einem Großfahrzeug am Unfallort, um bei der Absicherung der Unfallstelle zu unterstützen. Die Landesstraße musste an der Unfallstelle während der Rettungsmaßnahmen kurzfristig voll gesperrt werden.

Am Nikolaus-Sonntag wurde in Bakede die 24-jährige Fahrerin eines Motorrollers verletzt. Die Rollerfahrerin befuhr gegen 11:30 Uhr die Ringstraße und stürzte ohne Fremdeinwirkung in einer S-Kurve. Die Gestürzte wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht, konnte diese aber trotz einer Fraktur noch am selben Tag wieder verlassen. An der Unfallstelle musste ausgelaufener Kraftstoff unschädlich gemacht werden.

