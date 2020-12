Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ladendiebe landen in U-Haft

Hess. OldendorfHess. Oldendorf (ots)

Nach einem Bandendiebstahl in Hess. Oldendorf konnten drei mutmaßliche Täter aufgegriffen und festgenommen werden und befinden sich jetzt in U-Haft.

Die drei Beschuldigten (26, 37 und 44) wurden bereits am Mittwoch, 02.12.2020, gegen 14.45 Uhr, in einem Discounter in der Welseder Straße auffällig.

Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, wie die Personen Waren in großen Mengen aus den Regalen genommen und diese in ihre Jackentaschen gesteckt hätten. Sicherheitsetiketten seien ebenfalls entfernt worden.

Daraufhin sei die Polizei verständigt worden.

Anschließend seien zwei Mitarbeiterinnen zum Eingangsbereich gelaufen und hätten Einkaufswagen zur Verhinderung einer Flucht quergestellt. Als die drei Beschuldigten dies mitbekommen hätten, seien die Waren wieder in die Regale geworfen worden. Allein der Wert dieser Ware betrug ca. 700 Euro.

Die drei Personen konnten anschließend von der Polizei Hess. Oldendorf im Discounter festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden.

Anschlussermittlungen ergaben, dass die Personen ein Tatfahrzeug mitgeführt hatten.

Eine Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden weiteren Diebesgutes. Aus den weiteren Ermittlungen, sowie dem im Fahrzeug aufgefundenen Diebesgut konnte gefolgert werden, dass es in den zurückliegenden Tagen zu weiteren gleichgelagerten Taten gekommen war.

Daher mussten die drei polizeibekannten Beschuldigten in den Zellen der Polizei übernachten.

Die aus Südosteuropa stammenden Personen hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland, daher wurden sie am Donnerstag, 03.12.2020, dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser verkündete anschließend die jeweiligen U-Haftbefehle.

Weitere Anfragen über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover.

