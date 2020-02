Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Schwerverletzter Quad-Fahrer

Kippenheim (ots)

Mit schweren Verletzungen endete am Donnerstagnachmittag ein offenbar alleinbeteiligter Unfall eines 56-jährigen Quad-Fahrers auf der B 3. Gegen 15:30 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße von Lahr kommend auf Höhe des dortigen Auto-Umschlagzentrums unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf einem Wirtschaftsweg zum Liegen kam. Durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gebracht. Sein Quad, an dem ein Schaden von rund 2.000 Euor zu Buche schlägt, musste abgeschleppt werden.

