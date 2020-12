Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201202-3: Festnahmen nach Durchsuchungseinsätzen - Bergheim/Frechen/Schleiden

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben nach Durchsuchungseinsätzen in Bergheim (9), Frechen (1) und Schleiden (1) acht Personen vorläufig festgenommen.

Seit Mitte November 2020 führt das Kriminalkommissariat 13 der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen acht Beschuldigte wegen des Anbaus von Cannabis, der Herstellung von Amphetamin sowie des illegalen Handels mit Marihuana, Amphetamin und Kokain. Im Rahmen von Durchsuchungseinsätzen in elf Objekten am Dienstagmorgen (01. Dezember) ab 06:00 Uhr haben Polizisten acht Personen im Alter von 20 bis 38 Jahren vorläufig festgenommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter Betäubungsmittel und Equipment zum Anbau von Cannabis. Unterstützt wurden die Beamten durch Spezialkräfte der Hundertschaft und Rauschgiftspürhunde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

