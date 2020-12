Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw prallt auf der Bundesstraße 442 gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Bad MünderBad Münder (ots)

Heute Mittag gegen 12.30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Hierbei wurde eine 69-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Hildesheim schwer verletzt. Da die Frau keine Erinnerungen an den Unfallverlauf hatte, musste die Polizei den Hergang anhand der Spurenlage rekonstruieren.

Demnach befuhr die Frau mit dem VW Golf die Bundesstraße 442 von Hachmühlen in Richtung Lauenau. Auf Höhe der Einmündung Heissenweg zwischen der Einmündung der Kreisstraße 72 / Zubringer Rohmel-Kreisel und der Kreuzung Hannoversche Straße (sogenannte Friedhofskreuzung) geriet der Wagen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Golf wurde nach der Kollision nach rechts in einen abfallenden Böschungsbereich geschleudert und kam hier zum Stillstand.

Warum der Pkw von der Straße abkam, muss noch ermittelt werden. Zu hohe Geschwindigkeit scheint derzeit nicht die Ursache zu sein.

Vorbeifahrende Autofahrer, darunter ein Polizeibeamter der Polizei Springe und eine medizinisch ausgebildete Frau, wurden durch den Baumeinschlag auf den Vorfall aufmerksam und erkannten das Wrack durch aufsteigenden Qualm. Sie leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Da die Fahrerin laut erster Meldung im Golf eingeklemmt gewesen sein soll, wurde neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehr Bad Münder alarmiert.

Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr soll nach ersten Auskünften nicht bestehen.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße gesperrt werden.

