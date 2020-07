Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand an der Außenfassade eines Kaufhauses

Mönchengladbach-Gladbach, 27.07.2020, 23:58 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Gleich mehrere Anrufer meldeten in der Nacht zum Dienstag gegen 23:58 Uhr der Leitstelle über den Notruf 112 ein sich ausbreitendes Brandereignis an der Außenfassade eines großen Kaufhauses an der Hindenburgstraße. Die eintreffenden Einsatzkräfte wurden durch einen der Anrufer vor Ort vorbildlich in das Geschehen eingewiesen. Ein Haufen Unrat brannte und entzündete zwei angrenzende Stromschaltkästen. Dabei entstand eine größere, schwarze Rauchentwicklung die bereits durch einen Schacht in das Kaufhaus gezogen war. Kurz darauf löste die im Kaufhaus befindliche Brandmeldeanlage aus und signalisierte eine Rauchentwicklung im Keller des Kaufhauses. Die Einsatzkräfte löschten den Unrat mit einem Trupp, geschützt durch Pressluftatmer, unter Einsatz eines C Strahlrohres und parallel den Brand der Schaltkästen mit einem Kohlendioxidlöscher. Weitere Einsatzkräfte entrauchten die Bereiche im Keller und im Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter. Um die Schäden an der Installation in den Schaltkästen kümmerten sich Fachkräfte des Energieversorgers der NEW. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

