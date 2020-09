Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizeihubschrauber entdeckt vermissten Rentner

Lübtheen (ots)

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat am Sonntagabend in Lübtheen einen seit dem Nachmittag vermissten 82-jährigen Rentner entdeckt. Nach seinem Verschwinden hatte die Polizei eine Suche nach dem vermissten Mann gestartet, bei der mehrere Streifenwagen der Polizei, ein Fährtenhund der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Nach einem Zeugenhinweis zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten hatte der Polizeihubschrauber den betreffenden Bereich abgesucht. Mit Hilfe der Wärmebildkamera hatte die Hubschrauberbesatzung den 82-Jährigen schließlich im Gebüsch an einem Feldweg zwischen Lübtheen und Probst Jesar entdecken können. Der Mann war zwar ansprechbar aber völlig desorientiert. Er wurde zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

