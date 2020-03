Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Einfamilienhaus gerät in Brand

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet heute Mittag gegen 13.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße in Brand. Der 69-Jährige Hausbewohner hatte einen lauten Knall vernommen und kurz darauf ein Feuer im Hauswirtschaftsraum entdeckt. Die Feuerwehr der SG Flotwedel löschte den Brand. Es entstand ein erheblicher Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandermittler der Polizei Celle prüfen nun, ob ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich sein könnte.

