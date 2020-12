Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geparkter Seat beschädigt

Hamm-Uentrop

Ein geparkter silberner Seat Alhambra wurde in der Zeit von Donnerstag, 3. Dezember, 16.15 Uhr bis Freitag, 4. Dezember, 7.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Frommstraße beschädigt.

Möglicher Unfallverursacher ist ein weißer Transporter eines Paketdienstes, der nach einem lauten Knall am Donnerstagabend, zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr, an der Unfallörtlichkeit gesehen wurde.

An dem geparkten Familienvan entstand an der linken Fahrzeugfront ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Hinweise zu dem Transporter oder anderen möglichen Unfallverusachern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

