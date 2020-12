Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallzeugen gesucht

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 26. November, in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr, wurde ein grauer VW Passat auf dem Parkplatz des St. Josef-Krankenhaus in Bockum-Hövel bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Volkswagen mit UN-Kennzeichen an der linken Seite und verursachte einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381-916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

