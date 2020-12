Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dre Personen bei Brand in Dachgeschoßwohnung verletzt

Hamm-WestenHamm-Westen (ots)

Bei einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lange Straße wurden am Freitag, 4. Dezember, gegen 00.30 Uhr drei Personen verletzt. Der 52-jährige Wohnungsinhaber sowie eine Frau wurden durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht; sie sind schwer verletzt. Ein 22-jähriger Mann wurde leicht verletzt; er wurde nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht; der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Lange Straße wurde während der Löscharbeiten zirka für 2 Stunden zwischen Radbodstraße und Königgrätzer Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern noch an. (kt)

