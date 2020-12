Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit endet mit einem Tritt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten wurde am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 17 Uhr, ein 38-jähriger Hammer auf dem Westenwall durch einen Tritt leicht verletzt.

Der 38-Jährige hielt sich an dem Allee-Center Eingang in Höhe der Ritterstraße auf, ehe er in verbale Streitigkeiten mit drei Jugendlichen geriet. Als er dem Streit ausweichen und das Allee-Center betreten wollte, trat ihn einer der Jungen von hinten gegen den Rücken. Der 38-jährige Hammer stürzte und verletzte sich leicht.

Die drei Jugendlichen, die nach dem Tritt flüchteten, waren geschätzt 17 Jahre alt.

Der Tatverächdigte ist zudem zirka 1,70 Meter groß, korpulent und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der Junge war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke der Marke "Wellensteyn" und einer dunkelblauen Jeans.

Hinweise zu der Gruppe oder dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell