Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Schule

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in die Grundschule an der Gartenstraße ein.

Die Einbrecher hebelten innen weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute.

Derzeit ist noch unklar, ob oder was die Einbrecher gestohlen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

