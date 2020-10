Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B65

Bohmte (ots)

Am Sonntagmittag verunglückte eine Autofahrerin auf der Mindener Straße (B65) und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Bohmterin war gegen 12.10 Uhr mit ihrem VW Polo von Leckermühle kommend in Richtung Wehrendorf unterwegs, kam dabei auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für die 64-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

