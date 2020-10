Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Schmuck bei Einbruch in Gaste erbeutet

Hasbergen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (17 Uhr) bis Samstagmorgen (02.30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße "Im Hamme" ein. Im Obergeschoss verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten aus einem Zimmer Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

