Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Überfall auf Wettbüro - Fahndung mit Hubschrauber

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, betrat ein maskierter Mann ein Wettbüro an der Buerschen Straße. Er bedrohte einen 40 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe und forderte ihn auf, das Geld auszuhändigen. Als der Mitarbeiter dem Unbekannten erklärte, dass er keinen Zugriff auf die Kasse hätte, entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Blücherstraße. Der 40-Jährige alarmierte die Polizei und verständigte seinen Chef, der die Verfolgung des Flüchtigen aufnahm. Im Bereich der Vom-Stein-Straße verlor er ihn aus den Augen. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifenwagen, einem Hubschrauber und Hunden nach dem Unbekannten. Der Flüchtige konnte jedoch nicht gefasst werden. Beschrieben wurde der Mann als ca. 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,78 m groß und dünn. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, lockige Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Der Unbekannte trug eine zweifarbige Kapuzenjacke (unten dunkel, oben weiß) und eine weiße Maske. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 bei der Osnabrücker Polizei zu melden.

