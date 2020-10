Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Portemonnaie und Bekleidung aus Kleinwagen gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Holtstraße geriet am Samstag ein silberfarbener Opel Corsa ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen zwischen 11.40 und 13.40 Uhr eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren des Kleinwagens ein Portemonnaie und Kleidungsstücke. Wer Hinweise in der Sache geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 bei der Osnabrücker Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell