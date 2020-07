Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beedenbostel - Einbruch in Supermarkt +++ Tabakwaren von hohem Wert entwendet

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Freitag, 31.07.2020) gelangten unbekannte Täter auf gewaltsamem Wege in einen Lebensmittelmarkt an der Ahnsbecker Straße (Edeka). Hier entwendeten sie aus dem Bereich der Postagentur zielgerichtet Tabakwaren im Wert eines fünfstelligen Betrags. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Wathlingen in Verbindung setzen unter 05144/49546-0.

