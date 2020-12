Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-Jährige nach Verkehrsunfall verletzt

Hamm-NordenHamm-Norden (ots)

Am Mittwoch, 2. Dezember, wurde eine 14-jährige Fußgängerin aus Hamm an der Einmündung Thorner Straße / Sorauer Straße leicht verletzt. Eine 49-jährige Mazda-Fahrerin aus Hamm beabsichtigte gegen 15.10 Uhr, von der Sorauer Straße nach links in die Thorner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die Fußgängerin, die die Thorner Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche wurde ambulant in einem Hammer Krankenhaus behandelt. Es entstand kein Sachschaden.(mw)

