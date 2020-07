Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200727.1 Marne: Mountain-Bike gestohlen

Marne (ots)

Am 27. Juli 2020, zwischen 09.45 und 10.30 Uhr wurde vor dem Frauen Markt in Marne am hellichten Tag ein Mountainbike gestohlen. Ein 18 jähriger Marner hatte sein KTM Bike direkt vor dem Markt im Eingangsbereich abgestellt, um kurz einzukaufen. Als er gegen 10.30 Uhr wieder aus dem Markt kam, war das Rad verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das hellgraue Mountain Bike der Fa. KTM - Chicago (in oranger Schrift ) gesehen haben. Das Rad hatte schwarze Schutzbleche und einen Getränkehalter. Außerdem befand sich eine schwarz/silberne Satteltasche am Fahrrad. Hinweise bitte an die Polizei in Marne unter 04851-95070

Stefan Hinrichs

