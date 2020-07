Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt Verdächtigen nach Einbruch in Supermarkt vorläufig fest

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Die Polizei hat am Mittwoch, 1. Juli, einen 40-jährigen mutmaßlichen Einbrecher und Dieb vorläufig festgenommen. Gegen 1.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass bei einem Supermarkt an der Stauderstraße eine Alarmanlage ausgelöst worden war. Außerdem war die Eingangstür des Geschäftes offenbar aufgebrochen worden. Als Unterstützungskräfte eintrafen, flohen zwei Personen zu Fuß über den Parkplatz des Supermarktes in Richtung Katernberg. An der Einmündung Stauderstraße/ Bischoffstraße konnte einer der Verdächtigen gestellt werden. Auf der Flucht hatten die mutmaßlichen Einbrecher vorher eine Tasche mit mehreren Flaschen Alkoholika fallen lassen. Hierbei handelt es sich vermutlich um Diebesgut aus dem Supermarkt. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Untersuchungshaft wurde nicht angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. /bw

