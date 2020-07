Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet wegen sexueller Belästigung mit Foto nach Unbekanntem - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mit dem Foto einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach einem Mann, der am 5. Januar 2020 in einem Imbiss an der Viehofer Straße eine Frau sexuell belästigt haben soll. Wir berichteten am 25. Juni, unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4634650 Diese Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Der abgebildete Mann konnte identifiziert werden. Die Medien werden gebeten, das Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell