Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Staubsauger-Automat aufgebrochen ++ Passat entwendet +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Nadorster Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag der Münzautomat eines Staubsaugers aufgebrochen worden. Dies teilte ein Zeuge gegen 0.30 Uhr der Polizei mit. Laut Aussage des Hinweisgebers habe er zunächst zwei Männer im Bereich der Waschanlage beobachten können. Dort sei dann plötzlich ein lautes Knallen zu hören gewesen. Kurz darauf seien die beiden unbekannten Männer in einen schwarzen VW Multivan gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte geflüchtet.

Die Beamten stellten am Tatort fest, dass der Automat aufgebrochen und eine Geldkassette entwendet worden war. Zur Höhe des darin enthaltenen Bargelds liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Der Zeuge beschrieb den Fahrer des Mulivan als etwa 30-jährig, er habe einen dunklen Vollbart getragen und sei mit schwarzem Kapuzenpullover beleidet gewesen. Der Beifahrer habe einen weißen Kapuzenpullover getragen. (526333)

++

Am Montag in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Hannah-Höch-Straße (Kreyenbrück) einen grauen VW Passat. Das Fahrzeug habe nach Aussage des Eigentümers unter einem Carport gestanden. (526399)

Zu beiden Taten sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell