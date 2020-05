Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Zwischen Sonntagabend, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 04.10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Verkaufsraum einer Bäckerei an der Cloppenburger Straße in Kreyenbrück.

Die Einbrecher erbeuteten dabei ca. 2000 Euro Bargeld (521889).

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis heute Morgen, 7.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Bürogebäude an der Gerhard-Stalling-Straße in Oldenburg ein.

Die Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu einem Lagerraum. In einem Büro fanden die Einbrecher eine Geldkassette vor, die sie mit über 1400 Euro Bargeld mitgehen ließen.

Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang noch nicht vor. Unter der Telefonnummer 0441/790 4115 können sich Zeugen der jeweiligen Tat melden (522673).

