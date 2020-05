Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen Krad und PKW in Edewecht.++

Oldenburg (ots)

++Am Samstag, den 09.05.2020, um 17:30 Uhr befährt eine 24-jährige Frau aus der Gemeinde Edewecht den Scharreler Damm in Richtung Klein Scharrel. Sie beabsichtigt mit ihrem PKW Toyota nach links in den Tütjenbarg abzubiegen. Hierbei missachtet sie den Vorrang eines entgegenkommenden 43-jährigen Kradfahrers, ebenfalls aus Edewecht. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen der Kradfahrer schwer verletzt wird. Nach notärztlicher Erstversorgung wird er in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entsteht Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04403-9270 mit der Polizei in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

