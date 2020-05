Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer schwer verletzten Person in Kayhauserfeld++

Oldenburg (ots)

++Bad Zwischenahn: In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Uplengen den Portsloger Damm. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät er mit seinem PKW Fiat Punto ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier folgt ein Anprall mit der Fahrerseite an einen Baum, infolgedessen der Motorblock herausgerissen und der Fahrer eingeklemmt wird. Durch einen Taxifahrer wird der verunfallte Wagen um kurz nach 2 Uhr im Graben liegend aufgefunden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen unter Beteiligung von Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr erliegt der Fahrer an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Eine 17-jährige Beifahrerin wird schwer verletzt geborgen und in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen. Der PKW wurde hierzu beschlagnahmt.++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell