Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeieinsatz nach Bombendrohung

Northeim (ots)

Einbeck, Marktplatz - Donnerstag, 6. Februar 2020, 08.12 Uhr

EINBECK (fal) - Ein anonymer Anrufer hat am Donnerstagvormittag über mehrere Stunden für einen Polizeieinsatz und damit auch für Unruhe in der Einbecker Innenstadt gesorgt. Geschäfte blieben geschlossen und Häuser mussten evakuiert werden.

Gegen 08.12 Uhr ging ein erster Anruf auf der Wache der Einbecker Polizei ein. Der Anrufer meldete glaubhaft einen Überfall auf ein Geschäft in der Innenstadt am Marktplatz. Schnell war klar, dass es keinen Überfall gab. Das Geschäft war menschenleer, verschlossen und unversehrt.

Gegen 09.28 Uhr meldete sich vermutlich derselbe Anrufer nochmals. Diesmal erfolgte der Anruf in dem zuvor überprüften Geschäft und wurde von der Inhaberin entgegenommen. Der Anrufer gab an, in dem Geschäft eine Bombe hinterlegt zu haben.

Der Bereich wurde umgehend von der Polizei abgesperrt und anliegende Gebäude evakuiert. Polizeibeamte durchsuchten das Wohnhaus nach verdächtigen Gegenständen. Hierbei kamen auch Sprengstoffspürhunde der Polizeidirektion Göttingen zum Einsatz. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Gegen 13.55 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen am Marktplatz wieder aufgehoben.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

